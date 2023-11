Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ippendorf: Einbrecher schlugen Fensterscheiben ein - Kripo bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Donnerstag (02.11.2023) registrierte die Bonner Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Bonn-Ippendorf.

In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr gelangten bislang noch unbekannte Täter in den Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Im Erlenbusch und schlugen dort eine Fensterscheibe ein. Die Täter durchsuchten das Haus anschließend einbruchstypisch und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Ebenfalls durch eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten zwischen 15:40 Uhr und 20:50 Uhr Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Quellenweg. Im Haus durchwühlten diese mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten hochwertigen Schmuck. In beiden Fällen konnten die Täter unbemerkt vom Tatort flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in Ippendorf gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissart 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

