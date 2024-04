Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Brandenburger Straße - 30-Jährige leicht verletzt (31.03.2024)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine junge Frau bei einem Unfall auf der Brandenburger Straße am Sonntagnachmittag. Ein 43-jähriger VW-Fahrer bog aus einer Tiefgarageneinfahrt kommend nach links auf die Straße ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Seat Ibiza einer 30-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Autos verletzte sich die 30-Jährige leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Frau. An den Autos entstand bei dem Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

