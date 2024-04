Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K5515, Lkr. Rottweil) Unfall auf der K5515 zwischen Dürrenmettstetten und Leinstetten - Auto überschlägt sich (29.03.2024)

K5155 (ots)

Am Freitagabend hat sich auf der Kreisstraße 5155 zwischen Dürrenmettstetten und Leinstetten ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 22 Uhr mit einem Daewoo Klas auf der K5155 von Dürrenmettstetten in Richtung Leinstetten. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen ins Schleudern und überschlug sich anschließend ehe er im Grünstreifen liegenblieb. Glücklicherweise erlitt der 18-Jährige dabei nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Daewoo der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell