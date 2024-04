POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Unbekannte greifen 21-Jährigen mit Pfefferspray an - Polizei sucht Zeugen (01.04.2024)

Engen, A81 (ots) - Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen am Montagabend verletzt worden. Ein 73-jähriger Opel-Fahrer war auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei fuhr er, vermutlich aufgrund medizinischer Ursache, ungebremst in das Heck ...

mehr