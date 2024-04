Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeuge beobachtet Sachbeschädigung- Unbekannte flüchten

Herford (ots)

(sls) Aufgeschreckt durch einen lauten Knall, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht zu Sonntag (7.4.) zwei männliche Personen, wie diese sich gegen 02.00 Uhr an einem geparkten Fahrzeug an der Amselstraße zu schaffen machten. Nach erster Überprüfung beschädigten die beiden Männer an einem geparkten Citröen Jumper den Vorderreifen und flüchteten in Richtung Sudetenstraße. In Höhe der Hausnummer Amselstraße 9 beschädigten die Unbekannten noch eine Bushaltestelle, in dem alle drei Scheiben eingeschlagen wurde. Die Scherben lagen auf einer größeren Fläche rund um die Haltestelle, so dass die durch die hinzugerufenen Polizeibeamten abgesperrt wurde. Anschließend flüchteten die beiden Personen, die wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 180cm groß - Schlanke Statur - Eine Person eine hellen (weiß/beigen) Pulloer - Eine Person dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

