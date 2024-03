Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drogen und Waffen sichergestellt- Untersuchungshaft für zwei Tatverdächtige

Neuss (ots)

Am Mittwoch (13.03.), gegen 23:50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Ruhestörung, ausgehend aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Kölner Straße. An der betroffenen Wohnung angekommen, öffnete ein 30- jähriger Mann aus Jüchen den Beamten die Tür. Ein 40- jähriger Neusser sowie eine 21- jährige Dormagenerin begaben sich ebenfalls aus der Wohnung heraus an die Wohnungstür, aus der deutlicher Cannabisgeruch zu vernehmen war. Da die Polizisten sich vergewissern wollten, ob sich weitere Personen in der Wohnung befanden, begaben sie sich mit Einverständnis der drei anwesenden Personen in diese. Dort konnten sie zwar keine weiteren Personen antreffen, allerdings neben diversen Betäubungsmitteln auch zwei Schusswaffen auffinden und sicherstellen. Die drei Personen wurden im Anschluss vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich dann Hinweise auf insgesamt drei weitere Wohnungen, darunter zwei in selbigem Mehrfamilienhaus und eine auf der Kaarster Straße in Neuss, in denen sich weitere Drogen und teils Waffen befinden sollten. Die Wohnungen auf der Kölner Straße wurden unter Hinzuziehen von Spezialeinsatzkräften der Polizei betreten und durchsucht. Während des Einsatzes konnte ein 23- jähriger Neusser sowie ein 35- jähriger Neusser angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In den Wohnungen wurden nicht nur eine Vielzahl an Betäubungsmittel und Schusswaffen, sondern auch Bargeld in nicht geringer Menge aufgefunden und sichergestellt. In der Wohnung an der Kaarster Straße konnten die Beamten eine Cannabis-Plantage auffinden.

Nach der Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen konnten die Dormagenerin, der 40- jährige Neusser sowie der 35- jährige Neusser die Polizeiwache wieder verlassen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden anderen Männer einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft erließ.

Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 12 geführt.

