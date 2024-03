Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Neuss (ots)

Weil er die vorgeschriebene Fahrtrichtung missachtete, hat ein 24 Jahre alter Autofahrer am Sonntag (17.03.), gegen 22:20 Uhr, an der Bergheimer Straße in Reuschenberg einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Der Neusser war vom Hubertusweg kommen geradeaus über die Bergheimer Straße in Richtung "Am Südpark" gefahren, obwohl er nur nach rechts hätte abbiegen dürfen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem 49 Jahre alten Autofahrer aus Neuss, der die Bergheimer Straße in Richtung Speck befuhr.

Ein nachfolgender 81 Jahre alter Autofahrer, der ebenfalls auf der Bergheimer Straße in Richtung Speck unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Fahrzeug des 49-Jährigen.

Die beiden 24 und 49 Jahre alten Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Ihre Wagen wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten.

Die 22 Jahre alte Beifahrerin des 24-Jährigen wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst transportierte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 81-Jährige und seine 67 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Sie konnten die Fahrt mit ihrem leicht beschädigten Wagen fortsetzen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Speck gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen.

