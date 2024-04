Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr- Kontrolle über Leichtkraftfahrzeug verloren

Herford (ots)

(sls) Am frühen Samstagmorgen (6.4.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Enger Straße in Herford, bei dem ein 16-Jähriger aus Herford verletzt wurde. Gegen 04.45 Uhr hörten Zeugen in Höhe der Hausnummer 187 einen lauten Knall hörten und anschließend einen verunfalltes Microcar der Marke Ligier auf dem Bürgersteig feststellten. Die Zeugen begaben sich direkt zur Unfallstelle, um eine mögliche Erstversorgung der Insassen durchzuführen. Dem jugendlichen Fahrer gelang es, nach einschlagen der Beifahrerseite, selbständig das Fahrzeug zu verlassen. Die Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Herforder mit seinem Microcar auf der Enger Straße stadteinwärts. Im Bereich der Einmündung Orthweg habe er zunächst eine Verkehrsinsel übersehen. Aufgrund des Ausweichmanövers stieß das Fahrzeug gegen einen Bordsteinkante und schleuderte auf den anliegenden Gehweg. Das Fahrzeug flog zunächst auf die Seite, kam dann aber wieder auf allen vier Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei im Beinbereich leicht verletzt. In der Atemluft des 16-Jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, was durch einen Alco-Test anschließend auch bestätigt wurde. Dem Jugendlichen wurde auf der Polizeiwache Herford eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Die Erziehungsberechtigten wurden entsprechend informiert und kümmerten sich um den Abtransport des beschädigten Microcar. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

