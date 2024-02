Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brandgeruch in Mehrfamilienhaus

Iserlohn (ots)

Am heutigen Abend um 19:23 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Iserlohn zusammen mit den Löschgruppen Obergrüne und Untergrüne unter dem Einsatzstichwort "Feuer 1" in den Zedernweg alarmiert. Anwohner meldeten Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus und klagten teilweise über Kratzen im Hals, sowie Husten. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden 6 Personen, sowie mehrere Tiere aus dem Haus evakuiert, eine Person davon wurde mittels Drehleiter aus dem 1. OG geholt. Alle Personen wurden zur Kontrolle vom Rettungsdienst betreut. Im Bereich des Wohnhauses konnte ein beißender Geruch festgestellt werden, jedoch keine Rauchentwicklung. Durch 2 Atemschutztrupps und mehrere Messgeräte wurde das gesamte Wohnhaus auf verschiedene Stoffe untersucht. Der Verdacht lag auf einem Geruch chemischer Herkunft. Nach intensiver Suche und Belüftung des Gebäudes verflog der beißende Geruch. Eine endgültige Ursache konnte nicht festgestellt werden. Alle Bewohner konnten nach Kontrolle des Rettungsdienstes vor Ort verbleiben. Nach etwa 1,5 Stunden konnten alle Bewohner und Haustiere wieder in ihre Wohnungen zurück kehren. Im Einsatz war der Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppen Obergrüne und Untergrüne, 2 RTWs und ein Notarzt.

