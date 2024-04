Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kraftstoff entwendet - Unbekannte gehen mehrere geparkte Fahrzeuge an

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Inhaber einer Firma, die sich am Oberbehmer Bahnhof befindet, bemerkte am Montag (8.4.), um 14.30 Uhr ein beschädigtes Fahrzeug: An dem Sattelzug gingen der oder die unbekannten Täter im Verlaufe des Wochenendes gewaltsam den Tankdeckel an. Aus dem Tank entwendeten sie den darin befindlichen Diesel. Der Mann stellte dann an 13 weiteren Sattelzugmaschinen und Lastkraftwagen, die ebenfalls auf dem Firmengelände geparkt waren, ähnliche Beschädigungen fest: Zwischen Freitag, 13.00 Uhr und Montagnachmittag brachen die unbekannten Täter die Tankdeckel auf und entwendeten den Dieselkraftstoff. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

