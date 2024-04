POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 12-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr schlugen vier Männer in der Kurfürsten-Anlage auf einen 22-jährigen Mann ein. Dieser erlitt durch die Schläge Verletzungen am Kopf und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die genauen Tatumstände und das Motiv der Verdächtigen sind noch unklar. Drei der Täter flüchteten nach der Tat. ...

