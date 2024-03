Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Vorfahrt des Lastwagen nicht beachtet

Ulm (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07.40 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger auf der Bismarckstraße aus dem Ort hinaus. An der Einmündung zur Landstraße 1164 hätte er anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt gewähren müssen. Obwohl von rechts ein Sattelzug kam, fuhr er in die L1164 ein. Der 60-jährige Lastwagenfahrer versuchte noch durch bremsen und ausweichen einen Unfall zu verhindern. Das gelang aber nicht mehr und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR und am Mercedes Lastwagen in Höhe von 7.000 EUR. Der Lastwagen beschädigte am rechten Fahrbahnrand noch ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten in Höhe von 1.000 EUR. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge konnten noch weiter gefahren werden.

++++++++++++++ 0573364

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell