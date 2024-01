Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Autoaufbrüche, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Zeit zwischen 14.35 Uhr und 15.40 Uhr zu zwei Autoaufbrüchen. In der Industriestraße schlug ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Fords ein und entwendete eine sich im Auto befindliche Handtasche. Der Sach- bzw. Diebstahlschaden beläuft sich auf einen Betrag im vierstelligen Bereich. In der Straße "Im Wörth" entwendete ebenfalls ein bislang Unbekannter eine Handtasche aus einem Audi einer 63-Jährigen. Diese musste bei der Ankunft an ihrem Fahrzeug eine fehlende Fensterscheibe feststellen. Auch hier entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben und sachdienliche Hinweises geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Nummer 07851 893-0 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer wenn Sie es verlassen.

/ja

