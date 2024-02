Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B462, Lkr. Rottweil) 85-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt (22.02.2024)

Dunningen, Lkr. Rottweil (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich auf der Bundesstraße 462 zwischen Rottweil und Dunningen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 85-Jähriger war mit einem Mercedes der B-Klasse auf der B462 von Dunningen in Richtung Rottweil unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Krankentransportwagen. Durch den Aufprall abgewiesen touchierte der Mercedes in der Folge die rechte Leitplanke, schleuderte über die Straße und kam schließlich im Graben linksseitig der Fahrbahn zu stehen. Der 85-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Seine 74 Jahre alte schwer verletzte Beifahrerin brachte ein Rettungswagen in eine Klinik. Die 19-jährige Fahrerin des Krankentransports kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ihr 20 Jahre junger Beifahrer erlitt leichtere Verletzungen, musste jedoch ebenfalls in ärztliche Behandlung. Während der Unfallaufnahme war die B462 in beide Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell