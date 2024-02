Villingen-Schwenningen (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Pfaffenweiler eingebrochen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude, dass sie später über eine Terrassentür wieder verließen. Ob die Diebe etwas stehlen konnten, muss die Polizei noch ermitteln. Sie bittet Personen, die am Tattag Verdächtiges ...

