Drei Beteiligte Fahrzeuge und rund 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag bei Göppingen.

Gegen 10.45 Uhr war ein 81-Jähriger mit seinem Mercedes im Stadtteil Bezgenriet unterwegs. Der Senior fuhr von Heiningen kommend im Fulbachweg und bog in die Badstraße ab. An der Einmündung achtete der Fahrer des Mercedes nicht auf die Vorfahrt einer 84-Jährigen. Die war mit ihrem VW in der Badstraße unterwegs und kam von links. Die beiden Autos stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall erschrak wohl der Senior. Wie die Polizei berichtet, verwechselte der 81-Jährige in der Aufregung offenbar die Bremse mit dem Gaspedal und der Mercedes fuhr einem in der Badstraße verkehrsbedingt haltenden Mercedes SUV einer 64-Jährigen auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Mercedes des mutmaßlichen Verursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro.

