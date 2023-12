Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Nienburg (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 14.12.2023, ist es im Netto-Markt Am Bahnhof in Stadthagen zu einem Diebstahl einer Geldbörse gekommen.

Gegen 10 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse einer 82-Jährigen aus Stadthagen aus ihrem Beutel, den die während des Einkaufs bei sich trug.

Darin befanden sich unter anderem Ausweisdokumente und Bargeld.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721 98220 zu melden.

