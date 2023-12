Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Kurzzeitige Sperrung der B441 zwischen Hagenburg und Wunstorf

Hagenburg / Wunstorf (ots)

Am Montag, 18.12.2023, wird durch die Polizei Stadthagen, um ca. 19:15 Uhr, die B 441 zwischen Hagenburg und Wunstorf gesperrt. Die Dauer der Sperrung wird ca. 45 min. betragen. Der Verkehr in Richtung Wunstorf wird über Steinhude geleitet. Der Verkehr in Rtg. Nienburg wird über Bokeloh/Mesmerode geleitet. Der Grund der Sperrung ist eine lichttechnische Untersuchung anlässlich eines tödlichen Verkehrsunfalls aus dem Oktober diesen Jahres.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell