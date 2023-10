POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl aus Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Freitag, 29.09.2023, in dem Zeitraum zwischen 17.10 Uhr bis 22.15 Uhr, versuchte ein Unbekannter im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Siedlungsstraße eine Wohnungstür aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in die Wohnung. Vielleicht wurde er während der Tatausführung auch gestört. Am Sonntag, 01.10.2023, in dem Zeitraum ...

