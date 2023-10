Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte und Biergarten auf der Burg Rötteln

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 30.09.2023, auf Sonntag, 01.10.2023, gelangte ein Unbekannter, vermutlich durch ein eingeschlagenes Fenster, in das Gebäude der Gaststätte auf der Burg Rötteln. Aus der Gaststätte wurde Bargeld entwendet. Außerdem gelangte der Unbekannte auch in das Gebäude des gegenüberliegenden Biergartens. Auch aus diesem Gebäude wurde Bargeld entwendet.

