Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Fahrzeugbrand auf Autobahn A 98

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 00.10 Uhr, brannte auf der Autobahn A 98 ein Pkw komplett aus. Der 27-jährige Fahrer befuhr die Autobahn A 98, als er zwischen der Anschlussstelle Kandern und Lörrach-Mitte Rauch aus dem Motorraum seines Pkw wahrnahm. Er stellte den Pkw auf den Standstreifen ab und kurz darauf fing der Pkw im Bereich des Motorraumes an zu brennen. Ein hinzukommender Helfer sowie der 27-Jährige versuchten noch mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen, was nicht gelang. Schlussendlich konnte der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Pkw brannte komplett aus. Es wird ein technischer Defekt vermutet. Es wurde niemand verletzt. Während der Brandbekämpfung und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Fahrtrichtung Rheinfelden gesperrt werden. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.

