Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: E-Scooter vom Schulgelände entwendet

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 19.01.23 wurde der Polizei Koblenz gegen 15.30 Uhr der Diebstahl eines E-Scooters vom Gelände der BBS Wirtschaft in der Cusanusstraße in Koblenz gemeldet. Ein Schüler hatte seinen Scooter ( ähnlich wie Tretroller ) am Fahrradständer der Schule abgestellt und elektronisch gegen die Wegnahme gesichert. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass sich offenbar eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen dem Scooter näherte und eine Person aus dieser Gruppe diesen entwendete. Anschließend hätte sich die Gruppe in Richtung Waisenhausstraße entfernt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Koblenz unter 0261-103 2510 entgegen

