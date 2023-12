Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am 3. Dezember ist gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Denekamper Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Ein silberner Mercedes B-Klasse ist vermutlich beim Rangieren gegen ein Einkaufswagenhäuschen gestoßen. Das Häuschen ist dabei beschädigt worden. Anschließend hat sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. In dem PKW haben sich nach Zeugenangaben eine junge Frau und ein älterer Mann befunden. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

