Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Omnibus streift Lkw

Nach einem Unfall am Donnerstag bei Rot an der Rot flüchtete der mutmaßliche Verursacher.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 11.45 Uhr ein Lkw-Fahrer auf der L301 von Erlenmoos in Richtung Rot an der Rot unterwegs. Kurz vor Ortseingang Rot an der Rot sei dem DAF-Lkw ein Omnibus entgegen gekommen. Der Fahrer des Lkw sei möglichst weit rechts gefahren, der Bus wohl über seine Fahrspur hinaus. Dabei hätten sich die Fahrzeuge mit den Außenspiegeln gestreift, wodurch der Spiegel des DAF zu Bruch ging. Während der Lkw stoppte, fuhr der Fahrer des Omnibus in Richtung Erlenmoos weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Flüchtigen. Der Sachschaden am DAF-Lkw beträgt rund 800 Euro.

