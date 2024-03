Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Dornstadt - Polizei kontrolliert gewerblichen Verkehr

Mehrere Verstöße registrierte die Polizei bei einer Kontrollstelle am Donnerstag bei Ulm.

Zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr kontrollierte die Polizei den gewerblichen Güterverkehr auf der B10 bei Dornstadt. Hierbei kamen mehrere Verstöße an insgesamt 14 Fahrzeugen ans Licht. An einem Tanklastzug stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest. Der Lkw hatte nicht die geforderte Anzahl an Feuerlöschern dabei. Außerdem fehlte das Warnzeichen und eine ordnungsgemäße Kennzeichnung über die Ladung. Einem anderen Lkw wurde die Weiterfahrt untersagt. Dessen Fahrer hatte die Ladung nicht ausreichend gesichert. Da er nicht genügend Sicherungsequipment mitführte, durfte er nicht weiter fahren. Besonders auffällig war ein niederländischer Sattelzug. Bei der Überprüfung wurde ein Riss im Rahmen des Aufliegers festgestellt. Des Weiteren war die Bremsanlage defekt. Der Sattelzug wurde verkehrssicher abgestellt und darf seine Fahrt erst nach einer Reparatur fortsetzen. Verstöße gegen die Vorschriften der Ladungssicherung von Gefahrgut sowie geringe Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten bzw. Sozialvorschriften wurden ebenfalls festgestellt und geahndet. Insgesamt 18 Anzeigen fertigte die Polizei an diesem Tage.

Die Verkehrssicherheitsarbeit ist und bleibt ein Kern der polizeilichen Aufgabenbereiche. Neben Schwerpunktkontrollen, kontrolliert und überwacht die Landespolizei das gesamte Jahr über den Straßenverkehr und trägt damit zur Sicherheit im Alltag aller Bürgerinnen und Bürger bei.

