Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf/Sassenberg. Gestohlenen Wohnwagen sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 1.9.2023, 23.30 Uhr flüchteten Unbekannte in Warendorf, die offensichtlich kurz vorher einen Wohnwagen in Sassenberg gestohlen hatten. Eine Streifenwagenbesatzung fiel ein Gespann auf der B 475 auf und hielt es an. Als die Beamtinnen an den stehenden Pkw herantraten, hörten sie einen lauten Knall. In diesem Moment fuhr das Auto an und ließ den abgekoppelten Wohnwagen zurück. Der Fahrer des dunklen BMW flüchtete über die Stadtstraße Nord bis zur B 64. Dort wurde das Auto während der Fahndung verlassen aufgefunden. Es stellte sich heraus, dass der Wohnwagen kurz zuvor von einem Betriebsgelände in Sassenberg gestohlen worden war. Der Pkw und der Wohnwagen wurden sichergestellt. Hinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell