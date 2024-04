Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Flucht nach Unfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beziehungsweise eine unbekannte Autofahrerin ein geparktes Auto und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Der Seat einer 42-Jährigen wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken einer bislang unbekannten Person auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Straße Am Bahnhof beschädigt. Hierbei wurde das Fahrzeug an der Frontseite touchiert und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin oder zum Fahrzeug geben können oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06205 2860-0 zu melden.

