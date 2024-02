POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Mehrparteienhauses +++ Neun Personen leicht verletzt +++ Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Delmenhorst (ots) - Ein Jagdberechtigter hat am Montag, 29. Januar 2024, zwischen 20:15 und 21:30 Uhr, eine augenscheinlich nicht jagdberechtigte Person in einem Jagdbezirk in der Jungfernstraße in Jade festgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Jagdwilderei eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen ...

