Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nieder-Ramstadt: Einbrecher weckt Anwohnerin

Wer hat etwas beobachtet?

Nieder-Ramstadt (ots)

Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Klingenteich" schreckte am Donnerstag (18.4.) gegen 22 Uhr aufgrund eines lauten Geräuschs in ihrem Haus auf. Als sie sich in ihre Küche begab, stellte sie fest, dass ihre Terrassentür eingeschlagen wurde. Umgehend alarmierten sie die Polizei, die die Täter jedoch nicht mehr finden konnten. Ob die ungebetenen Gäste Beute machten, ist bislang noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

