Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz: Raub auf Tankstelle; Munster: Einbruch in Grundschule; Lindwedel: Scheiben eingeschlagen; Soltau: Anrufe falscher Polizeibeamte; Buchholz: Radfahrerin schwer verletzt

Heidekreis (ots)

25.06.2024 / Raub auf Tankstelle

Buchholz (Aller): Am frühen Dienstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, betrat ein maskierter Mann eine Tankstelle am Autohof Schwarmstedt und forderte, unter Vorhalt eines Messers, Geld von einer Mitarbeiterin. Der Täter flüchtete anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Zentrale Kriminaldienst bittet nun unter 05191-93800 um Hinweise zur Tat/zum Täter.

25.06.2024 / Einbruch in Grundschule

Munster: In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule im Worthweg. Zunächst versuchten die Täter offenbar die Haupteingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, gelangten die Einbrecher über das Flachdach und einem dort aufgehebelten Fenster in das Gebäude. Dabei wurde auch ein Heizungslüftungsrohr aus der Fassung gerissen und in den Gartenbereich der Schule geworfen. Aus der Schule wurde mindestens ein Laptop entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

25.06.2024 / Scheiben eingeschlagen

Lindwedel: In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Unbekannte die Heckscheiben von zwei Autos ein, die auf einem Hotelgelände in der Ahornallee standen. Aus einem der Autos wurde ein Abgastester in Wert von 5000 Euro entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

25.06.2024 / Falsche Polizeibeamte

Soltau: Am Dienstag kam es erneut zu unzähligen Anrufen von falschen Polizeibeamten. Diesmal war der Bereich in und um Soltau betroffen. Die Betrüger, die oftmals ältere Menschen anrufen, geben sich als Polizisten aus und täuschen Lagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Dabei werden die Opfer massiv unter Druck gesetzt. In den bisher bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen den Betrug erkannt und das Gespräch beendet.

Die Polizeiinspektion Heidekreis nutzt unter anderem auch den WhatsApp-Kanal (Polizei Heidekreis | https://whatsapp.com/channel/0029VaRTwJEHQbS21PkxeD42), um die Bürgerinnen und Bürger zeitnah über solche anhaltenden Anrufwellen zu warnen.

25.06.2024 / Radfahrerin schwer verletzt

Buchholz (Aller): Am Dienstagnachmittag wollte eine 64-jährige Autofahrerin den Parkplatz einer Bäckerei auf dem Autohof Schwarmstedt verlassen. Beim Anfahren übersah sie jedoch eine 62-jährige Radfahrerin, die durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Die Verletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell