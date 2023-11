POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Neuss (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (02.11.), gegen 19:55 Uhr, wurde eine 29 Jahre alte Frau aus Neuss am Benno-Nußbaum-Platz schwer verletzt. Die Fahrerin eines E-Scooters musste nach der Kollision mit einem von rechts in den Kreisverkehr einfahrenden Wagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 29-Jährige war mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug - so der amtliche Name für ...

mehr