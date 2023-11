Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Haus beschmiert + Frontalzusammenstoß + Überschlagen

Gedern- Ober-Seemen: Haus beschmiert

Hakenkreuze und einen beleidigenden Schriftzug hinterließen Unbekannte mit gelber Farbe an einer Hausfassade in der Gartenstraße. Der Schaden in noch unbekannter Höhe entstand an dem Einfamilienhaus zwischen 17 Uhr am Dienstag, 31. Oktober, und 6.30 Uhr am Mittwoch. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach: Frontalzusammenstoß

Bei dem Versuch, einen vorausfahrenden LKW zu überholen, schätzte eine 78-Jährige aus Usingen wohl den Abstand zum entgegenkommenden Daimler falsch ein. Obwohl der entgegenkommende 50-Jährige aus Butzbach noch versuchte, nach rechts auszuweichen, stießen die beiden PKW am Mittwoch, 1. November, gegen 10.05 Uhr frontal zusammen, wobei der Skoda der Seniorin auch noch den LKW touchierte. Beide PKW-Fahrer kamen ersten Erkenntnissen zufolge mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der 54-jährige LKW-Fahrer aus Haiger blieb unverletzt. Der Schaden am Daimler-LKW beträgt etwa 2.000 Euro, die anderen zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beim Skoda schätzten die Beamten den Schaden auf etwa 8.000 Euro, beim Daimler auf 30.000 Euro. Hinzu kommen noch Schäden an der Schutzplanke.

Ober-Mörlen: Überschlagen

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ein 20-jähriger Butzbacher am Mittwoch, 1. November, gegen 21.05 Uhr auf dem Weg in Richtung der A 5 von der Hasselhecker Straße ab. Auf dem rechtsseitigen Grünstreifen überschlug sich der BMW mehrfach und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Seine beiden Mitfahrer im Alter von 21 und 22 Jahren aus Butzbach und Bad Nauheim kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik. Am BMW entstand ein Totalschaden, den die Polizeibeamten auf 15.000 Euro schätzten.

