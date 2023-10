Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mountainbike entwendet + Diebstähle aus Autos + Fahrrad und Bier gestohlen + Einbruch in Bürogebäude + Seat zerkratzt + Diebstahl aus Schuppen und Auto

Friedberg (ots)

Nieder-Mörlen: Mountainbike entwendet

In der Frauenwaldstraße entwendeten Diebe zwischen Mittwoch, 25. Oktober, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, ein angeschlossenes grün-gelbes Mountainbike der Marke Bulls. Das Rad im Wert von etwa 750 Euro stand in der Nähe der dortigen Sporthalle. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 entgegen.

Wetterau: Diebstähle aus Autos

Wieder gingen Diebe am vergangenen Wochenende etliche geparkte Autos in der Wetterau an. Dabei schlugen sie Scheiben ein, nutzten die Gelegenheit bei vermutlich unverschlossenen Fahrzeugen oder drangen auf bislang unbekannte Weise in die Autos ein. Oftmals befanden sich bei den angezeigten Fällen Wertsachen von außen sichtbar im Auto. So geschah es vermutlich auch in Bad Vilbel, wo eine Handtasche hinter dem Beifahrersitz das Interesse eines Diebes weckte. Der Unbekannte nahm sie zwischen Freitag, 27. Oktober, 13 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, aus dem roten Mini, der in der Vogelsbergstraße parkte. Ein Schaden entstand beim dem Vorgehen des Täters nicht, das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von etwa 250 Euro. Ein im Kofferraum liegender Pullover von Hugo Boss kam in Florstadt abhanden, als Diebe sich zwischen Freitag, 19.40 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr, an einem weißen Kia Rio in der Kellerstraße zu schaffen machten und ihn durchsuchten. Bis auf den Pulli im Wert von etwa 130 Euro kam nichts weg, es entstand auch kein Schaden am Auto. Ebenfalls in der Kellerstraße, nun aber zwischen Freitag, 14.15 Uhr, und Samstag, 9.40 Uhr, durchsuchten Diebe einen schwarzen Audi Avant und gaben sich beim Diebesgut mit einem fast leeren Parfum aus dem Handschuhfach zufrieden. Wieder in Nieder-Mockstadt, nun aber in der Straße In der Ecke, entwendete Diebe zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, etwa fünf Euro Bargeld aus einem grauen Peugeot, an dem dabei kein Schaden entstand. Ebenfalls fünf Euro fehlten aus einem silberfarbenen Mercedes, der zeitgleich ebenfalls dort parkte. Im gleichen Ort durchsuchten Diebe in der Straße Am Meisenring einen BMW und machten sich mit etwa 50 Euro aus dem Staub. Wie sie in den abgeschlossenen Wagen gelangten, ist bislang nicht bekannt. In Ortenberg- Effolderbach entwendeten Diebe am Sonntag zwischen 2 Uhr und 10 Uhr eine Halskette im Wert von etwa 20 Euro aus einem Skoda, die in dem Fabia am Spiegel hing. Zudem durchsuchten sie sämtliche Fächer, fanden offenbar aber keine anderen brauchbaren Dinge. Vermutlich war der PKW unverschlossen. Im gleichen Ort gelangten Diebe in der Jahnstraße in der Nacht auf Sonntag, 29. Oktober, auf unbekannte Weise in einen schwarzen BMW und entwendeten zwischen 22 Uhr und 11 Uhr ein Tablet und eine Tastatur in noch unbekanntem Wert. Hinweise bitte an die zuständigen Polizeistationen.

Karben- Okarben: Fahrrad und Bier gestohlen

In einem Mehrfamilienhaus gelangten Diebe gewaltsam in ein Kellerabteil, aus dem sie ein Sixpack Bier entwendeten. Die vermutlichen gleichen Täter nahmen zudem ein dunkles Fahrrad der Marke Rock Rider im Wert von 250 Euro an sich, das in der Garage stand. Die Diebstähle ereigneten sich zwischen Donnerstag, 26. Oktober, 14 Uhr, und Samstag, 18 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Karben: Einbruch in Bürogebäude

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Max-Planck-Straße verursachten Diebe am zurückliegenden Wochenende einen hohen Schaden und flüchteten mit Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Samstag gelangten sie auf das Grundstück, indem sie den Zaun aufschnitten. In der Folge hebelten sie eine außenliegende Tür und ein Fenster auf sowie etliche weitere Türen im Gebäude. Anschließend flexten sie den Tresor auf und flüchteten unerkannt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Ortenberg: Seat zerkratzt

Etwa 1.000 Euro hoch ist der Schaden an einem schwarzen Seat Leon, den Unbekannte in der Nacht auf Samstag, 28. Oktober, zerkratzten. Zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr hinterließen sie in der Berliner Straße die Kratzer entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Ranstadt- Ober-Mockstadt: Diebstahl aus Schuppen und Auto

Aus einem Schuppen im Ziegelhüttenweg entwendeten Diebe einen E-Scooter und ein Hoverboard im Gesamtwert von etwa 480 Euro. Im gleichen Zeitraum, zwischen Freitag, 27. Oktober, 18 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, nahmen Diebe auch mehrere Geldscheine aus einem vermutlich nicht verschlossenen BMW in unmittelbarer Nähe und flüchteten mit den 300 Euro. Der vermutete Tatzusammenhang ist mitunter Inhalt der nun laufenden Ermittlungen. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell