POL-WE: + Berauscht E-Scooter gefahren + In Apotheke eingebrochen + Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen + Aus Kuga bedient +

Butzbach - Nieder-Weisel: Drogenfahrer erwischt -

Mit einer Blutentnahme auf der Butzbacher Wache endete gestern Abend die E-Scooter-Fahrt eines 30-Jährigen. Der Butzbacher war gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Weiseler Straße unterwegs. Eine Streife der Butzbacher Polizei stoppte den 30-Jährigen. Seine Reaktions- und Konzentrationstests ließen den Verdacht zu, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. Wegen seiner Drogenfahrt kommt nun ein Strafverfahren auf den Butzbacher zu.

Friedberg: Parfum aus Apotheke erbeutet -

Heute Morgen brach ein Unbekannter in die Liebig-Apotheke in der Bismarckstraße ein. Gegen 04.15 Uhr schlug der Einbrecher mehrfach gegen die Glastür der Apotheke und drang in den Verkaufsraum ein. Hier griff er sich aus einem Regal mehrere Herren-Parfums. Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten, anschließend rannte der Täter in Richtung der Mainzer-Tor-Anlage davon. Der Täter war dunkel gekleidet und trug eine orangefarbene Warnweste. Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden - die Reparatur der Einbruchschäden wird mindestens 12.000 Euro kosten. Hinweise zu dem Einbrecher nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Werkzeuge erbeutet -

Mit Werkzeugen im Wert von rund 4.000 Euro suchten Diebe in der Wiesengasse das Weite. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen die Täter an der Baustelle der S-Bahnstrecke, zwischen Südbahnhof und Niddabrücke, einen Baucontainer auf und griffen sich ihre Beute. Zeugen, die die Diebe zwischen 17.30 Uhr und 08.00 Uhr dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Karben - Petterweil: Aus Kuga bedient -

In der Schloßstraße machten sich Diebe an einem grauen Ford Kuga zu schaffen. Der SUV parkte zwischen Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 36. Die Täter öffneten den Wagen, griffen sich aus der Mittelkonsole Bargeld und aus dem Heck einen Akkuschrauber der Marke "Festool". Den Wert der Beute beziffert der Besitzer auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

