Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Verkehrsunfall mit PKW auf dem Dach

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag (23.05.2023) kam es im Kreisverkehr an der Hertener Straße in der Recklinghäuser Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden drei Personen verletzt.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 17:05 Uhr alarmiert. Da die ersten Notrufe von einer eingeklemmten Person sprachen, wurde der Rüstzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache alarmiert.

Bei Eintreffen war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Kreisverkehr gekommen. Ein PKW lag auf dem Dach. Die Fahrerin des PKW befand sich bereits außerhalb ihres Fahrzeugs und wurde durch Ersthelfer betreut. Die Patientin wurde durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt und mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Zwei weitere Personen aus dem zweiten PKW wurden ebenfalls mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst untersucht und ins Krankenhaus gebracht.

Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe abgestreut sowie der Brandschutz sichergestellt. Der Einsatz dauerte bis 17:40 Uhr an.

Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, der B-Dienst als Einsatzführungsdienst sowie zwei RTW und ein Notarzt.

Zur Unfallursache und Höhe des entstandenen Sachschadens verweisen wir an die Polizei.

