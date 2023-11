Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nur wenige "Grusel-Einsätze" für die Wetterauer Polizei + Audi entwendet + Opel zerkrazt

Friedberg (ots)

Wetterau: Nur wenige "Grusel-Einsätze" für die Wetterauer Polizei

In der Wetterau erhielt die Polizei nur wenige Meldungen zu Geschehnissen rund um Halloween, Straftaten sind bislang nicht bekannt. In Bad Nauheim rief gegen 18.10 Uhr ein Mann die Polizei, weil sich zwei vermummte Gestalten in einem Drogeriemarkt befanden. Es handelte sich um zwei kostümierte Mädels. In Altenstadt meldete ein Anwohner gegen 18.30 Uhr Eierwürfe gegen sein Haus. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Verschmutzungen aber restlos und ohne größeren Aufwand abzuspülen. Etwas länger war die Polizei später in Bad Nauheim beschäftigt, da Zeugen zwischen 20.30 Uhr und 21.50 Uhr mehrfach die Polizei kontaktierten und von einer Gruppe Jugendlichen berichteten, die mit Böllern und Eiern werfe. Polizeistreifen kontrollierten daraufhin mehrere Personengruppen, die gemeldeten Jugendlichen entwischten ihnen aber offenbar. Eine konkrete Beschreibung von ihnen liegt nicht vor. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es durch die Eier- und Böllerwürfe zu keinen Schäden.

Altenstadt: Audi entwendet

Einen weißen Audi SQ7 im Wert von etwa 79.000 Euro entwendete Diebe im Ahornweg. Auf bislang unbekannte Weise schafften sie es am Dienstag, 31. Oktober, gegen 4.35 Uhr, in den PKW zu gelangen und diesen ohne Schlüssel zu starten. Die Kriminalpolizei Wetterau sucht Zeugen, die den Audi mit den Kennzeichen BS-TB 401 nach der Tatzeit noch gesehen haben oder etwas Verdächtiges in diesen Zusammenhang beobachtet haben (Telefonnummer 06031/6010).

Echzell: Opel zerkratzt

In der Hauptstraße zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Opel Mokka und verursachten damit zwischen Dienstag, 31. Oktober, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.10 Uhr, einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell