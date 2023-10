Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Erfolglose Diebe in Schule + E-Scooter am Wohnwagen gestohlen + Van zerkratzt + Mountainbike weg + Schubkarre zum Abtransport genutzt + Damenrad entwendet + Über Balkon geklettert + Audi entwendet

Friedberg (ots)

Bad Vilbel- Dortelweil: Erfolglose Diebe in Schule

Mehrere Fenster hebelten Unbekannte am vergangenen Wochenende auf und verschafften sich damit Zutritt zu verschiedenen Räumen einer Schule in der Beethovenstraße. Offenbar fanden die Diebe bei ihrem Streifzug durch die Klassenzimmer aber nichts Brauchbares und flüchteten bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne Diebesgut. Der zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, entstandene Schaden beträgt geschätzt 1.000 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen an der Schule aufgefallen sind (Telefonnummer 06101/54600).

Ortenberg: E-Scooter am Wohnwagen gestohlen

Zwei an eine Wohnwagendeichsel angeschlossene E-Scooter entwendeten Unbekannte am Montag, 30. Oktober, in der Straße Im Völlchen. Die Elektrokleinstfahrzeuge im Wert von etwa 1.000 Euro kamen zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr abhanden. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Ortenberg: Van zerkratzt

Etwa 1.500 Euro hoch ist der Schaden an einem weißen VW Multivan, den Unbekannte am Freitag, 27. Oktober, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr in der Berliner Straße zerkratzten. Die Schäden befinden sich auf der Motorhaube und an der Beifahrerseite. Die Polizei in Büdingen sucht Zeugen (Telefonnummer 06042/96480).

Florstadt- Nieder-Mockstadt: Mountainbike weg

Vom Hof eines Einfamilienhauses in der Kellerstraße entwendeten Diebe ein wohl nicht angeschlossenes Cone-Mountainbike. Das schwarze Rad im Wert von etwa 745 Euro kam am Samstag, 21. Oktober, zwischen Mitternacht und 9 Uhr abhanden. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Limeshain- Rommelhausen: Schubkarre zum Abtransport genutzt

Werkzeug, Getränke, Campingzubehör und ein Aggregat gehören zum Diebesgut, das Unbekannte mit einer Schubkarre aus einem Garten in der Straße An der dicken Eiche abtransportierten. Dafür drangen sie zunächst zwischen Sonntag, 29. Oktober, 16 Uhr, und Montag, 15 Uhr, gewaltsam in ein Gartenhaus ein und verursachten dabei noch einen Schaden in bislang unbekannter Höhe. Anschließend brachten sie ihre Beute zu einem etwa 150 Meter entfernten Schotterweg, ließen die Schubkarre dort stehen und luden den Inhalt vermutlich in ein Fahrzeug. Der Wert des Diebesguts dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Nauheim: Damenrad entwendet

Im Rödger Weg kletterten Diebe offenbar über ein geschlossenes Hoftor und gelangten dadurch an ein angeschlossenes Damenrad, das unter einem Carport stand. Zwischen Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr, und Montag, 16 Uhr, entwendeten die Unbekannten das weiße Fahrrad im Wert von etwa 100 Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Büdingen: Über Balkon geklettert

Über den Balkon gelangten Diebe in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße. Durch das Aufhebeln eines Fensters verursachten sie einen etwa 500 Euro Schaden, als sie zwischen 12 Uhr am Samstag, 28. Oktober, und 0.05 Uhr am Montag in die Wohnung einstiegen. Bei der Durchsuchung der Räume nahmen sie zwei hochwertige Armbanduhren, eine Winterjacke der Marke Prada und mehrere tausend Euro Bargeld an sich und flüchteten damit. Die Kripo Wetterau bittet um Hinweise: Wem sind in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen, die auf einen Balkon kletterten? Wer kann diese beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Büdingen- Düdelsheim: Audi entwendet

Vom Innenhof eines Einfamilienhauses in der Straße Im Hoffeld entwendeten Diebe am Dienstag, 31. Oktober, einen grauen Audi Q5 mit den Kennzeichen FB-VB 111. Sie gelangten auf bislang unbekannte Weise zwischen Mitternacht und 5.45 Uhr in den PKW. Anschließend flüchteten sie mit dem PKW im Wert von etwa 32.000 Euro in unbekannte Richtung. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

