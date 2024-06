Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Versuchter Raub; Bispingen: Trunkenheit im Verkehr; Walsrode/A 7: Viel zu schnell und ohne Führerschein; Soltau: Motorradfahrer übersehen; Schneverdingen: Einbruch

Heidekreis (ots)

27.06.2024 / Versuchter Raub

Schwarmstedt: Am Donnerstagnachmittag betrat ein maskierter Mann ein Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Dabei hielt er eine abgeschlagene Glasflasche in der Hand. Der Täter, der ohne Beute flüchtete, kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,90 m - etwa 25 Jahre alt - schlank - dunkle Bekleidung

Ob die Tat im Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Vorfällen der jüngsten Vergangenheit steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

27.06.2024 / Trunkenheit im Verkehr

Bispingen: Am Donnerstagmorgen meldeten Zeugen einen 61-jährigen Mann, der sich mit seinem Auto auf das Tankstellengelände in der Behringer Straße begab, torkelnder Weise in den Verkaufsraum ging, zwei Dosen Bier kaufte und wieder wegfuhr. Polizeibeamte konnten ihn etwa 30 Minuten später mit 2,8 Promille an seinem Wohnort feststellen. Der Mann gab anschließend eine Blutprobe und seinen Führerschein ab.

27.06.2024 / Viel zu schnell und ohne Führerschein

Walsrode/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Donnerstag erneut mobile Geschwindigkeitskontrollen auf der A 7 durch. Dabei konnten sie einen 34-jährigen Autofahrer feststellen, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit - trotz Toleranzabzug - um 70 km/h überschritt. Normalerweise hätte der Mann aus Salzgitter auch gar nicht am Steuer sitzen dürfen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben dem Geschwindigkeitsverstoß erwartet ihn nun auch ein Strafverfahren.

27.06.2024 / Motorradfahrer übersehen

Soltau: Eine 73-jährige Autofahrerin übersah bei einem Abbiegevorgang an der Kreuzung Unter den Linden/Scheibenstraße am Donnerstagmorgen eine Motorradfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 55-jährige Zweiradfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

26.06.2024 / Einbruch

Schneverdingen: In der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße. Zum Einstieg hebelten die Täter ein bodentiefes Fenster auf. Bei dem Einbruch wurde u.a. Schmuck erlangt. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

