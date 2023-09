Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Vereinsgebäude, Täter erbeuten Bargeld

Lotte (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag (10.09.23) in der Zeit zwischen 23.00 Uhr am Vorabend und 05.45 Uhr am Sonntagmorgen in das Vereinsgebäude des Goldclubs in Wersen an der Wersener Straße eingebrochen. Dazu zerstörten sie ersten Erkenntnissen zufolge eine Tür und gelangten so ins Innere. Sie brachen einen Tresor aus einer Halterung und stahlen diesen. Der Tresor konnte später in der Nähe des Goldclubs wieder aufgefunden werden. Die Einbrecher erbeuteten daraus einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

