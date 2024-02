POL-KB: Bad Wildungen - Verboten Tierfalle aufgestellt, Kater schwer verletzt

Korbach (ots) - Am Sonntag waren Einbrecher erneut in einem Sonnenstudio in Bad Wildungen aktiv. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter gelangten in der Zeit von 14.00 bis 22.30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude in der Krügerstraße. Hier versuchten sie Automaten aufzubrechen, was offensichtlich nicht gelang. Sie durchsuchten den Empfangsbereich und ...

