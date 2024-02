Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher im Sonnenstudio

Korbach (ots)

Am Sonntag waren Einbrecher erneut in einem Sonnenstudio in Bad Wildungen aktiv. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten in der Zeit von 14.00 bis 22.30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude in der Krügerstraße. Hier versuchten sie Automaten aufzubrechen, was offensichtlich nicht gelang. Sie durchsuchten den Empfangsbereich und entwendeten von dort eine Spardose mit etwa 15 Euro Bargeld. Die Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an.

Bereits in der Nacht vom 11. auf 12 Januar hatten unbekannte Täter auf ähnliche Art in das Sonnenstudio eingebrochen und Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Betrags entwendet. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. (Pressemeldung vom 12.01.2024 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5690448)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

