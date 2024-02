Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - 3. Tag beim FIS Weltcupspringen in Willingen, friedlicher Verlauf, kaum Polizeieinsätze, positives Fazit der Polizei

Korbach (ots)

Am letzten Tag des Weltcupwochenendes beim Skispringen in Willingen kamen bei permanenten Nieselregen über 12.000 Zuschauer an die Mühlenkopfschanze. Bei ausgelassener Stimmung erfreuten sie sich an den Leistungen der Skispringer und feierten in friedlicher Atmosphäre. Insgesamt verfolgten an den drei Tagen etwa 43.000 Zuschauer die Wettbewerbe an der Willinger Großschanze. Aus polizeilicher Sicht nahm auch der Sonntag einen sehr ruhigen Verlauf.

Am Samstagabend und in der folgenden Nacht kamen drei Körperverletzungsdelikte im Festzelt, auf einem Parkplatz und in einer Gaststätte zur Anzeige. In allen Fällen war Alkohol im Spiel.

Bis auf kleinere Einsätze, zum Beispiel bei Fundsachen oder einem leichten Verkehrsunfall, gab es am Sonntag bis 19.00 Uhr keine polizeilich relevanten Vorfälle.

Die An- und Abreise verlief nahezu ohne Behinderungen. Es waren ausreichend Parkplätze vorhanden. Auf den Parkplätzen in und um Willingen zählte die Polizei etwa 1100 Pkw, 60 Wohnmobile und 13 Reisebusse. Das ÖPNV-Angebot nutzten diesmal etwa 960 Besucher.

Die Rettungsdienste mussten am Sonntag in 22 Fällen Hilfe leisten. Zudem gab es einen Transport in ein umliegendes Krankenhaus.

Insgesamt verliefen die drei Veranstaltungstage aus polizeilicher Sicht erfreulich friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Außer wenigen Körperverletzungsdelikten mussten so gut wie keine Straftaten registriert werden.

Der Einsatzleiter der Polizei am Sonntag, Kriminalrat Dirk Eschinger, zog daher am Sonntagabend auch ein überaus positives Fazit:

"Unsere an der aktuellen Sicherheitslage orientierte Einsatzstrategie hat sich auch in diesem Jahr wieder bewährt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Skiclub, der Gemeinde Willingen und aller am Einsatz beteiligten Einsatzkräfte hat zum Erfolg dieses friedlichen Sportfests beigetragen."

Fundsachen, die im Verlaufe des Wochenendes bei der Polizei abgegeben wurden, können beim Fundbüro der Gemeinde Willingen abgeholt werden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell