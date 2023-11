Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / DINGELBE (erb). Am 28.11.2023, gegen 23:05 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth in der Konrad-Adenauer-Straße in 31174 Schellerten/Dingelbe einen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle.

Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Dem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer und gegen die Fahrzeughalterin sind Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

