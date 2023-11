Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Mit dem gestrigen Montag startete der diesjährige Weihnachtsmarkt in Hildesheim. Auch im Landkreis werden in den kommenden Wochen viele Menschen die Gelegenheit nutzen und Weihnachtsmärkte besuchen, um einen Punsch bzw. Glühwein zu trinken, Köstlichkeiten zu probieren oder an den zahlreichen Kunsthandwerkständen etwas zu erwerben.

Um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, werden auch in diesem Jahr Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim zu unterschiedlichen Zeiten sowohl in der Stadt als auch im Landkreis auf den Märkten präsent sein. Sichtbare Fußstreifen stehen dabei als Ansprechpartner zur Verfügung.

Darüber hinaus möchte die Polizei daran erinnern, dass das Zusammentreffen von dicht gedrängten Besuchermassen auch sehr attraktiv für Taschendiebe ist, die oftmals in Gruppen und professionell agieren.

Damit es die Langfinger möglichst schwer haben:

Nehmen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit wie nötig.

Verwahren Sie Wertgegenstände in verschiedenen Innentaschen auf, die verschlossen sind.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen sich diese unter den Arm.

Seien Sie besonders aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie angerempelt oder abgelenkt werden.

Wenn es doch zu einem Diebstahl kommt, müssen Sie umgehend handeln:

Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut.

Damit Ihre Debitkarte (z.B. girocard, früher ec-Karte) auch für das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA Lastschrift) gesperrt werden kann, für das nur eine Unterschrift und keine PIN benötigt wird, müssen Sie den Diebstahl der Polizei melden. Nur dort kann eine sogenannte freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlasst werden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt.

Weitere Informationen zu Tricks von Taschendieben und wie sich Sie sich davor schützen können sind unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ abrufbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell