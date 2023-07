Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter auf frischer Tat

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, den 16.07.2023 um 01:09 Uhr teilte ein Anwohner aus Jena Ost mit, dass er mehrere Jugendlichen im Bereich des Camsdorfer Ufer gesehen hat, welche eine Hausfassade in genannter Straße mit roter Farbe besprühen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Personengruppe im Nahbereich festgestellt werden. Eine Durchsuchung der Personen hat zum Auffinden von Sprühutensilien geführt. Die Tatmittel wurden bei zwei männlichen 15-jährigen Personen aufgefunden, welche auch die Tathandlungen gegenüber den Polizeibeamten einräumten. Die beiden Minderjährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer erziehungsberechtigten Person übergeben und haben sich wegen Sachbeschädigung durch Graffiti strafbar gemacht.

Auch in diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter 03641-811123 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell