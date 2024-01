Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen -Einbrüche in Geschäftsräume

Korbach (ots)

In den letzten beiden Nächten versuchte ein Einbrecher in Bad Wildungen in drei Geschäftsobjekte einzubrechen, blieb dabei aber ohne Beute. In einem weiteren Fall war er erfolgreich und konnte Bargeld entwenden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch (10. Januar) auf Donnerstag (11.Januar) scheiterte der Täter bei dem Versuch, eine Eingangstür zu einem Geschäft für E-Zigaretten in der Brunnenstraße aufzubrechen. Der Unbekannte musste ohne Beute flüchten, den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 500 Euro.

In der folgenden Nacht auf Freitag (12. Januar) war der unbekannte Täter dreimal aktiv.

Bei einem Lebensmittelgeschäft in der Brunnenallee versuchte er eine Schiebtür aufzuhebeln, blieb aber auch hier erfolglos und konnte nicht in die Geschäftsräume gelangen.

In der Krügerstraße hatte es der Einbrecher auf ein Sonnenstudio abgesehen. Hier gelangte er durch gewaltsames Öffnen einer Tür in das Gebäude. Er durchsuchte den Thekenbereich und entwendete Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Betrags.

Ebenfalls erfolglos blieb ein Einbruch in eine Eisdiele in der Brunnenallee. Der Täter hatte eine Scheibe eingeschlagen, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Eine Zeugin verständigte gegen 00.20 Uhr die Polizei Bad Wildungen, da sie das Klirren einer Glasscheibe und eine verdächtige Person im Bereich der Eisdiele wahrgenommen hatte. Als eine Streife der Polizei Bad Wildungen nur kurz nach dem Anruf am Tatort war, konnte sie noch einen Mann flüchten sehen. Die anschließenden Fahndungsmaßnahem führten nicht zum Erfolg. Von dem unbekannten Täter liegt bisher folgende Beschreibung vor:

Etwa 180 bis 190 cm groß,

kurze, dunkle Haare, bekleidet mit hellblauer Jeans.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell