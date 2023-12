POL-BI: Dreister Dieb bestiehlt Fahrdienst für Menschen mit Behinderung

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 21.12.2023, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Büroräumen in einem Gebäude am Willy-Brandt-Platz. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:25 Uhr, gelangten die Täter über die Tiefgarage in das Gebäude. Im Inneren hebelten sie eine Glastür auf und betraten so einen Bürotrakt im 3. Obergeschoss. Dort ...

mehr