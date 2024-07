POL-HK: Schwarmstedt: Festnahme nach Raub; Soltau: Fehlalarm ausgelöst; Bispingen: Radfahrer übersehen; Munster: Fast 3 Promille

PI Heidekreis (ots) - Schwerer Verkehrsunfall Am Samstag, den 29.06.2024, kam es gegen 09:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 7, Richtung Hamburg, in Höhe der AS Berkhof. Ein 29-jähriger Mann aus Salzgitter fuhr mit seinem Audi auf ein am Stauende stehendes Fahrzeug auf. Hierdurch wurden der Fahrzeugführer sowie drei weitere Fahrzeuginsassen, darunter zwei 6-jährige Kinder, schwer verletzt und mussten ...

