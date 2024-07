POL-HK: Soltau: Einbruch in Dentallabor; Dorfmark: Versuchter Einbruch; Bierde: Einbruch in Wohnhaus misslingt; Soltau/A 7: Aquaplaning

Polizeiinspektion Heidekreis

01.07.2024 / Einbruch in Dentallabor

Soltau: Unbekannte drangen in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen in ein Dentallabor in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße ein. Hier wurden diverse Schränke durchwühlt. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

01.07.2024 / Versuchter Einbruch

Dorfmark: Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Marktstraße zu gelangen. Hierfür müssen die Täter vermutlich über den dortigen Zaun geklettert sein. Das Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Terrassentür scheiterte jedoch. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

01.07.2024 / Einbruch in Wohnhaus misslingt

Bierde: Am Montag, in der Zeit von 12:20 Uhr und 13:20 Uhr, versuchten Unbekannte die Hauseingangstür eines Wohnhauses in Bierde aufzubrechen. Hinweise zur verdächtigen Personen/Fahrzeugen zur genannten Tatzeit nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

01.07.2024 / Aquaplaning

Soltau/A 7: Eine 64-jährige Autofahrerin aus St. Peter-Ording passte am Montagmorgen, trotz der starken Regenfälle, nicht ihre Geschwindigkeit an, als sie auf der A 7 in Richtung Hamburg fuhr. Im Kurvenbereich verlor sie daher die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam schlussendlich von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Auto gegen die Außenschutzplanke. Verletzt wurde niemand.

Die Polizeiinspektion Heidekreis warnt in diesem Zuge vor Aquaplaning-Gefahren. Starker Regen kann große Auswirkungen auf das Fahrzeug haben. Anzeichen für Aquaplaning können eine leichtgängige Lenkung, ein durchdrehender Motor und Wassergeräusche unter dem Fahrzeug sein. Nur die Reduzierung der Geschwindigkeit kann Aquaplaning effektiv verhindern - passen Sie ihr Fahrverhalten also immer den Witterungsverhältnissen an!

