Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: 32 neue Teen-Scouts für Goslarer Schulen

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Auch in diesem Jahr werden an den Schulen im Landkreis Goslar "Teen-Scouts" ausgebildet.

Den Start machen im Februar die Adolf-Grimme-Gesamtschule und das Ratsgymnasium Goslar. Insgesamt 32 Schülerinnen und Schüler haben am Mittwoch die Ausbildung zum Teen-Scout nach drei Tagen intensiven Trainings erfolgreich abgeschlossen.

Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter?

Der Leitgedanke dabei ist: Jugendliche helfen Jugendlichen und machen dadurch den Schulalltag etwas besser.

Gemeinsam mit Fachkräften der Schulen, des Jugendschutzes beim Landkreis Goslar und dem Präventionsteam der Polizei Goslar finden die interessierten Schülerinnen und Schüler an drei Ausbildungstagen heraus, welche Fähigkeiten sie haben und wie sie diese in die Schulgemeinschaft einbringen können. Dabei ist das Themenfeld für die künftigen Teen-Scouts durchaus vielfältig:

Welche Eigenschaften bringe ich mit, um anderen helfen zu können? Kann ich offen auf andere zugehen, wie erkenne ich meine individuellen Stärken und Schwächen und nutze sie? Hierzu werden in Gruppenarbeiten und Rollenspielen die Wahrnehmung, Konfliktfähigkeit, Empathie und Hilfsbereitschaft geschult. Die Teams setzen sich aus unterschiedlichen Schulen zusammen, was einerseits den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleich Anknüpfungen an die neuen Aufgaben bietet, andererseits neue Netzwerke bildet. Rollenspiele und Diskussionen in Kleingruppen sowie die Vorstellung der erarbeiteten Ergebnisse in der großen Gruppe sollen dabei Kreativität und Kommunikationsfähigkeit herausstellen, um künftig als Vorbild im Umgang mit Regeln im Schul- und Lebensalltag zu sein und andere in der Schule in verschiedensten Situationen unterstützen zu können.

Die Aufgaben der neuen Teen-Scouts können von Schule zu Schule durchaus unterschiedlich sein und werden den jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Das kann beispielsweise eine kreative Pausengestaltung sein, Unterstützung leisten bei Hausaufgaben oder ein offenes Ohr für Sorgen oder Nöte zu haben. Unterstützt werden sie hierbei stets durch die projektbetreuenden Schulsozialarbeiterinnen sowie Lehrerinnen und Lehrer.

Die 32 neuen Teen-Scouts der Adolf-Grimme-Gesamtschule und des Ratsgymnasiums nahmen am Mittwoch stolz ihre Urkunden für die erfolgreiche Ausbildung entgegen und starten sogleich in ihre neue Aufgabe.

Zum Hintergrund: Das Projekt wurde 2016 vom Jugendschutz des Landkreis Goslar, dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar und der Oberschule Seesen entwickelt und bisher an fünf weiterführenden Schulen im Landkreis Goslar umgesetzt.

Mit dieser Ausbildung sind in 13 dreitägigen Veranstaltungen inzwischen mehr als 300 Schülerinnen und Schüler landkreisweit zu Teen-Scouts ausgebildet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell